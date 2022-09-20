Сама і без хати. Фото з Харківщини, які розбивають серце 

Рашисти зруйнували будинок жінки поважного віку

Журналіст Леонід Логвиненко на своїй сторінці у Facebook показав світлини з Харківщини, де рашистський снаряд упав у дворі баби Ніни з села Коробочкиного, що на Чугуївщині.

«У свої 82 вона залишилася сама і без хати», – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, окупанти обстріляли село Грушівка на Харківщині. Загинуло двоє людей.

Раніше стало відомо, що бойовики з «Л/ДНР» були змушені втікати пішки з Харківської області під натиском ЗСУ. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Також на Харківщині знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото).

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.