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Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
фото ілюстративне

Глава МЗС Нідерландів зазначив, що його країна відправляє лише те озброєння, яке запитує Україна

Уряд Нідерландів готовий розглянути передачу Україні винищувачів F-16, але є одна умова. Про це повідомив глава МЗС країни Вопке Хекстра, передає NL Times.

«Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд», – заявив Хекстра.

Міністр зазначив, що уряд Нідерландів розглядатиме таке прохання «неупереджено». За його словами, Нідерланди відправляють лише те озброєння, яке запитує Україна.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди готові заплатити за танки Leopard 2, які будуть відправлені в Україну.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

До слова, голівудський актор закликав мільярдерів придбати для України літаки F-16.

Читайте також: Україна потребує авіації для контрнаступу: чи є шанси отримати F-16 від партнерів?
Теги: Нідерланди Україна озброєння винищувач війна

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