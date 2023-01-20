Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову

Глава МЗС Нідерландів зазначив, що його країна відправляє лише те озброєння, яке запитує Україна

Уряд Нідерландів готовий розглянути передачу Україні винищувачів F-16, але є одна умова. Про це повідомив глава МЗС країни Вопке Хекстра, передає NL Times.

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«Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд», – заявив Хекстра.

Міністр зазначив, що уряд Нідерландів розглядатиме таке прохання «неупереджено». За його словами, Нідерланди відправляють лише те озброєння, яке запитує Україна.

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Раніше повідомлялося, що Нідерланди готові заплатити за танки Leopard 2, які будуть відправлені в Україну.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

До слова, голівудський актор закликав мільярдерів придбати для України літаки F-16.