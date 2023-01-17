Глава МЗС Нідерландів назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що Україна повинна перемогти РФ на полі бою

Єдиний спосіб для України завершити війну проти Російської Федерації – це виграти її на полі бою. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє Trouw.

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«Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт – це виграти його на полі бою. Тому (Україні – «Главком») потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець», – заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.

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«Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні», – зазначив Хукстра.

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