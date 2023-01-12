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До Нідерландів прибула велика партія танків зі США

Альона Боженко
glavcom.ua
До Нідерландів прибула велика партія танків зі США
У Нідерланди з США прибула партія танків для Польщі та Литви
фото ілюстративне

У Вліссінген з США прибули танки М-1 Abrams і бойові машини Bradley

В Нідерландський порт Вліссінген прибула велика кількість танків та транспортних засобів з США, які будуть відправлені в Польщу та Литву для посилення східного флангу НАТО. Про це повідомляє Reuters.

«У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин», – зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.

У Вліссінген з США прибули танки М-1 Abrams і бойові машини Bradley, які входять в другу бригадну тактичну групу першої кавалерійської дивізії з Форт-Худа, штату Техас.

Збройні сили Нідерландів будуть забезпечувати безпеку та охорону обʼєктів, поки вони не будуть відправлені у Польщу та Литву.

Нагадаємо, уряд Великої Британії розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Також Німеччина може передати Україні танки Leopard

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує, зокрема і танки. 

Теги: Польща США Нідерланди Литва танки

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