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Німеччина обіцяє днями передати Україні першу з обіцяних систем ППО

Надія Клочко
glavcom.ua
Німеччина обіцяє днями передати Україні першу з обіцяних систем ППО
Міністр оборони Німеччини наголосила, що важливо оперативно доставити в Україну системи ППО
фото з відкритих джерел

Німеччина планує всього надати Україні чотири системи IRIS-T

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні «найближчими днями» поставлять першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє Spiegel.

«Ракетні обстріли Києва і багатьох інших міст, що відновилися, ясно показують, наскільки важливо оперативно доставити в Україну системи ППО. Ось чому ми зараз надаємо спеціальну підтримку зенітними засобами. Найближчими днями перша з чотирьох сучасних систем ППО IRIS-T SLM буде готова забезпечити ефективний захист українців», – заявила Ламбрехт.

Зазначимо, у вересні посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у розмові з українськими ЗМІ говорила, що Німеччина планує поставити Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця цього року, ще дві – на початку 2023 року.

Додамо, що Німеччина раніше анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

Також відомо, що Німеччина скликає термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

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Теги: озброєння війна допомога ЗСУ Німеччина

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