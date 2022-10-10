Німеччина скликає екстрене засідання G7 через масований обстріл України

Зеленський готує звернення

Німеччина скликає термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України сьогодні зранку, 10 жовтня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Безпосередньо голова нашої держави готує звернення.

«Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури», – написав Зеленський.

Також глава держави провів розмову із французьким лідером Емманулем Макроном. «Обговорили зміцнення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ», – зазначив Зеленський.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що засідання країн G7 відбудеться у вівторок, 11 жовтня.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.