Танки та ППО: Німеччина повідомила про нові поставки зброї для України

У Німеччині вважають, що НАТО потрібно нарощувати озброєння



Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: йдеться про постачання танків та систем ППО IRIS-T.

Про це повідомляє CNN.

РЕКЛАМА





Play Video

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що її країна надасть ЗСУ загалом 100 танків із Греції та Словаччини й систему ППО IRIS-T.

Ламбрехт наголосила, що зараз у Європі тривають складні часи, а тому НАТО потрібно нарощувати озброєння. Також німецька міністерка додала, що її країна створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у випадку небезпеки.