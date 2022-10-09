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Танки та ППО: Німеччина повідомила про нові поставки зброї для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Танки та ППО: Німеччина повідомила про нові поставки зброї для України

У Німеччині вважають, що НАТО потрібно нарощувати озброєння


Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: йдеться про постачання танків та систем ППО IRIS-T. 

Про це повідомляє CNN.

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Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що її країна надасть ЗСУ загалом 100 танків із Греції та Словаччини й систему ППО IRIS-T. 

Ламбрехт наголосила, що зараз у Європі тривають складні часи, а тому НАТО потрібно нарощувати озброєння. Також німецька міністерка додала, що її країна створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у випадку небезпеки. 

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