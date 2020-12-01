Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу

Послиня ФРН Анка Фельдгузен та заступник міністра оборони України Анатолій Петренко на церемонії передачі гуманітарної допомоги

Для українських військових передали 20 мобільних апаратів ШВЛ і засоби особистого захисту від коронавірусу

Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони України отримав від Німеччини гуманітарну допомогу, зокрема 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє посольство ФРН в Україні.

Гуманітарну допомогу на суму 130 тисяч євро для протидії коронавірусу надала німецька армія – Бундесвер.

«Сім європалет із гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурґа у горах Гарц до Києва», – йдеться у повідомленні.

Крім 20 мобільних апаратів ШВЛ, госпіталь отримає респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі.

Церемонія передачі гуманітарної допомоги/Фото: Посольство ФРН в Україні

Як повідомляє українське Міноборони, на церемонії послиня ФРН Анка Фельдгузен наголосила, що, попри пандемію, співпраця Бундесверу та ЗСУ в медичній сфері продовжується. Зокрема, у 2019 році Головному клінічному госпіталю передали діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро, а у 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом 3,1 мільйона євро.

«Я рада, що Німеччина і в цей тяжкий час твердо стоїть на боці України», – сказала посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на церемонії передачі гуманітарної допомоги.

«Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які у критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати у разі потреби», – сказала дипломатка. Серед переданих засобів особистого захисту «респіратори класу FFP2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі», йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Нагадаємо, що Німеччина прийняла на лікування поранених бійців з Донбасу.

Крім того, Австрія виділить €1 млн для жителів окупованого Донбасу.

До слова, США передали гуманітарну допомогу Україні для боротьби з Covid-19.