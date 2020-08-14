Україна направить до Лівану гуманітарну допомогу



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Наслідки вибуху у Бейруті, що стався 4 серпня у порту міста

Що саме буде містити вантаж, наразі невідомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану, де 4 серпня стався вибух.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

«Згідно з указом, Кабінет міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги», — вказано у повідомленні.

Зазначимо, згідно з новими даними, кількість загиблих унаслідок потужного вибуху у ліванський столиці Бейруті зросла до 178 людей.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.







