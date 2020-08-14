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    Україна направить до Лівану гуманітарну допомогу

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    Наслідки вибуху у Бейруті, що стався 4 серпня у порту міста&nbsp; - Україна направить до Лівану гуманітарну допомогу
    Наслідки вибуху у Бейруті, що стався 4 серпня у порту міста 

    Що саме буде містити вантаж, наразі невідомо

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану, де 4 серпня стався вибух.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

    Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

    «Згідно з указом, Кабінет міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги», — вказано у повідомленні.

    Зазначимо, згідно з новими даними, кількість загиблих унаслідок потужного вибуху у ліванський столиці Бейруті зросла до 178 людей.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.  Ще 17 осіб поки не впізнані.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

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