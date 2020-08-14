Україна направить до Лівану гуманітарну допомогу
Що саме буде містити вантаж, наразі невідомо
Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану, де 4 серпня стався вибух.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.
«Згідно з указом, Кабінет міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги», — вказано у повідомленні.
Зазначимо, згідно з новими даними, кількість загиблих унаслідок потужного вибуху у ліванський столиці Бейруті зросла до 178 людей.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.
До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.