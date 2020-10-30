Євросоюз направить гуманітарну допомогу в Нагірний Карабах

ЄС «надзвичайно занепокоєний погіршенням гуманітарної ситуації» у Карабасі

Європейський Союз оголосив про рішення надати гуманітарну допомогу на суму 400 тисяч євро на невідкладні потреби цивільного населення в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«ЄС закликав до негайного припинення ворожнечі, яка вже призвела до жертв серед цивільного населення. Ми надзвичайно занепокоєні погіршенням гуманітарної ситуації, беручи на до уваги наближення зими та прогресуючу пандемію коронавірусу», – заявив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Зазначається, що завдяки європейській гуманітарній допомозі Міжнародна федерація Червоного хреста та Червоного півмісяця Азербайджану доставить продовольство, ковдри, предмети гігієни та інші терміново необхідні речі для цивільних людей, які були вимушені полишити домівки внаслідок бойових дій.

Оголошена сьогодні допомога доводить до 900 тисяч євро загальний обсяг гуманітарного пакету, який був наданий від ЄС мирному населенню Нагірного Карабаху з початку загострення ситуації на початку жовтня.

Напередодні Азербайджан передав Вірменії тіла 29 вірменських військових і офіцерів. Вони загинули в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.