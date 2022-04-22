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    Події в Україні

    Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)

    Німеччини передасть Україні зброю та військову техніку на загальну суму 307 млн. євро - Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)
    Німеччини передасть Україні зброю та військову техніку на загальну суму 307 млн. євро
    фото: t.me/ukrautoprom

    Машини призначені для буксирування важких напівпричепів вантажопідйомністю до 73 т

    Німеччина передасть на потреби Збройних Сил України сотню броньованих тягачів MAN HX81. Про це повідомляють в «УкрАвтопромі».

    Незабаром Міноборони Німеччини доставить Україні озброєння та військову техніку, зокрема броньовані тягачі, на загальну суму 307 млн євро.

    «Найближчим часом Міністерство оборони Німеччини передасть Україні зброю та військову техніку на загальну суму 307 млн. євро. На жаль, важкого озброєння в цьому списку немає, натомість є сотня надпотужних броньованих тягачів MAN HX81», – йдеться у повідомленні.

    Машини призначені для буксирування танків.

    «Зазначимо, що сідельні тягачі MAN HX81 колісної формули 8х8, розроблені спільно з компанією Rheinmetall, були використані бундесвером в 2013 році. Машини призначені для буксирування важких напівпричепів вантажопідйомністю до 73 т – насамперед танків Leopard 2A7. Повна вага автопоїзда може досягати 130 т», – зазначається у повідомленні.

    Водночас у списку військової допомоги ЗСУ від Німеччини немає важкого озброєння, яке Україна хотіла отримати.

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    Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)
    Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)
    Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)

    Водночас у списку військової допомоги ЗСУ від Німеччини немає важкого озброєння, яке Україна хотіла отримати.

    Нагадаємо, посол Андрій Мельник заявив, що Меркель не давала Україні навіть снайперські гвинтівки. Також у грудні минулого року про те, що Ангела Меркель особисто блокувала надання Україні гвинтівок, писали німецькі ЗМІ.

    Дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник кілька днів тому нагадала колишньому раднику Меркель, Еріку Фаду, як він також виступав проти надання озброєння Україні та пророкував поразку нашій країні у перші ж дні повномасштабної війни проти Росії.

    Теги: росія окупанти Німеччина дороги війна військова техніка Укравтодор Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина передасть Україні замість важкого озброєння броньовані тягачі (фото)