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    Наші захисники збили дві ворожі ракети над Кіровоградщиною

    Минулого тижня росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії - Наші захисники збили дві ворожі ракети над Кіровоградщиною
    Минулого тижня росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії
    фото з відкритих джерел

    Повітряні цілі у Кіровоградській області були уражені нашими захисниками ще вчора

    Українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Кіровоградською областю. Повітряні цілі були вражені ще у четвер, 21 квітня. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

    «Чистий четвер у небі над Кіровоградською областю завершився знищенням українською протиповітряною системою двох ворожих ракет. Дякую нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі», – зазначив він.

    Відомо, що 1 березня російські окупанти обстріляли аеродром «Канатове» під Кропивницьким. 8 квітня з акваторії Чорного моря російські військові завдали два ракетні удари по Кіровоградщині. Вони поцілили в об’єкти критичної інфраструктури регіону. Загиблих не було. А 15 квітня російські війська завдали удару по аеродрому в Олександрії, що у Кіровоградській області. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.

    Нагадаємо, 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних сил України було знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: три БпЛА (ОТР типу «Орлан-10») та одну крилату ракету.

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    Теги: росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Наші захисники збили дві ворожі ракети над Кіровоградщиною