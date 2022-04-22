Кремль назвав наступну ціль в Україні: там теж «притісняють російськомовних»

Російські військові мають забезпечити коридор до Криму

Загарбник назвав наступні цілі повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема рашисти хочуть «встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною». Про це заявив заступник командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, якого цитують російські ЗМІ.

«З початку другої фази військової операції, вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки», – сказав Міннекаєв.

Окрім цього, російські військові мають забезпечити коридор до Криму.

«Контроль над півднем України дасть Збройним силам Росії ще один вихід у Придністров'я, де наголошуються на фактах утисків російськомовного населення», – зазначив він.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

Як повідомлялося, окупанти готують «чудовищную провокацию» на Одещині. До слова, російські окупанти обстрілюють Одеську область з території тимчасово-окупованого Криму.

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