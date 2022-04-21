Посол підтвердив: Меркель не давала Україні навіть снайперські гвинтівки

Ангела Меркель перед завершенням роботи на посаді канцлера Німеччини ааборонила надати Україні навіть гвинтівки

Німеччина потрапила в залежність від Росії, Путін використовував німецьких політиків як інструмент

Увесь німецький політикум повинен переглянути своє ставлення до Росії. Про це посол Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Stuttgarter Zeitung.

Дипломат назвав причиною нинішніх проблем Німеччини, яка досі не може позбавитися від російського впливу, вдячність росіянам, персонально президенту СРСР Михайлу Горбачову, за об’єднання країни (яке сталося 1990 року, коли радянський сателіт, Німецька демократична республіка, та Західний Берлін приєдналися до Федеративної республіки Німеччини – ред.).

Після цього німецькі політичні еліти ігнорували не дуже дружні наміри російської влади, зокрема, Володимира Путіна, натомість посилюючи економічні зв’язки між країнами. Таким чином, зазначив Мельник, залежність Берліна від Москви постійно зростала.

Саме цим скористався Володимир Путін, який «знає німецьку душу, симпатії до Росії на сході Німеччини та глибоке усвідомлення історичної провини перед Радянським Союзом». Він, за словами посла України, у якийсь момент відчув, що може використовувати німецьких політиків як інструмент для просування власних інтересів на Заході.

Відповідаючи на питання, чи це стосується тільки завжди прихильніших до Росії соціал-демократів, які зараз є основою коаліції (канцлер Олаф Шольц є представником Соціал-демократичної партії Німеччини – ред.), Мельник заявив – уся німецька політика має переглянути свою позицію щодо Росії.

Так, український дипломат нагадав, як 2021 року тодішня канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка представляла опозиційний нині Християнсько-демократичний союз (ХДС), особисто забороняла Україні купити 90 снайперських гвинтівок. «Це звучить абсурдно», – зазначив Андрій Мельник, але це факт.

Разом з тим, посол України відзначив, що нинішній лідер ХДС Фрідріх Мерц здається надійнішим, бо він не працював у федеральному уряді, який очолювала Ангела Меркель.

Нагадаємо, що у грудні минулого року про те, що Ангела Меркель особисто блокувала надання Україні гвинтівок, писали німецькі ЗМІ.

Дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник кілька днів тому нагадала колишньому раднику Меркель, Еріку Фаду, як він також виступав проти надання озброєння Україні та пророкував поразку нашій країні у перші ж дні повномасштабної війни проти Росії.