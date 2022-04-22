Німеччина спровокувала скандал: Зеленського і російську пропагандистку нагородять однією премією

Нацрада просить Axel Springer Verlag, що володіє виданням Die Welt, відмовитися від співробітництва з Овсянніковою

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала керівництво і журналістів Weimer Media Group обрати правильну позицію в ситуації, що склалася

Німецька медіагрупа Weimer Media Group присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та колишній редакторці російського пропагандистського «Першого каналу» Марині Овсянніковій. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала медіагрупу відмовитися від вручення Премії ЗМІ за свободу Овсянніковій.

У Нацраді заявили, що «неприйнятно зрівнювати внесок у просування демократії та миру в Європі президента України та російської пропагандистки».

«Як відомо, в Росії жодна телевізійна програма, а новини й поготів, не виходять у прямому ефірі. Отже, уявна сміливість пані Овсяннікової є частиною сценарію, розробленого одним з головних пропагандистів путінського режиму, керівником Першого каналу Костянтином Ернстом, який, до речі, у багатьох європейських країнах перебуває під санкціями у зв’язку з невмотивованим і надзвичайно жорстоким вторгненням Росії до України», – йдеться у зверненні.

Регулятор зазначає, що звільнення і вільний виїзд Овсяннікової з Росії до Європи є частиною єдиного плану, про що свідчать її неодноразові виступи й публікації в соцмережах щодо необхідності зняття санкцій з Росії. Нацрада закликала керівництво і журналістів Weimer Media Group «обрати правильну позицію в ситуації, що склалася, і відмовитися від вручення премії пані Овсянніковій».

Також Нацрада просить Axel Springer Verlag, що володіє виданням Die Welt, відмовитися від співробітництва з Овсянніковою.

Нагадаємо, під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась працівниця каналу Марія Овсяннікова з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!».

Через деякий час стало відомо, що Овсяннікова почала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії.