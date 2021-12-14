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    Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО – ЗМІ

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    Ексканцлерка принципово дотримувалася позиції, що Німеччина не підтримує постачання Україні озброєнь - Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО – ЗМІ
    Ексканцлерка принципово дотримувалася позиції, що Німеччина не підтримує постачання Україні озброєнь
    фото: president.gov.ua

    Ексканцлерка була непохитною у цьому питанні

    Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто заблокувала постачання озброєнь Україні за лінією НАТО навесні поточного року. Про це повідомляє видання Bild.

    Джерела розповіли виданню, що у травні Берлін використав право вето, зупинивши постачання вже оплачених Києвом американських великокаліберних гвинтівок Barrett та литовських «антидронових» рушниць. При цьому уряд Меркель зумів «зберегти обличчя», змусивши Нідерланди підтримати це рішення і не виявитися єдиним супротивником передачі зброї.

    У серпні президент України Володимир Зеленський особисто попросив Меркель змінити своє рішення, проте канцлерка заявила, що це виключено», зазначено у статті. Лише у листопаді постачання вдалося частково відновити.

    Раніше президент України Володимир Зеленський висловив бажання купити у Німеччині автоматичні гвинтівки та аудіоапаратуру. «Ми отримали від американців джипи Hummer, а Німеччина є провідною країною у виробництві броньованих військових машин», – додав він.

    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що постачання зброї до зони конфлікту є неприпустимим.

    Посол України у ФРН Андрій Мельник обурився позицією Берліна. Дипломат розповів, що на порядку денному переговорів двох країн питання військової допомоги просто відсутнє через небажання окремих осіб розвивати цю тему. «За шість з половиною років це дійсно ніколи не обговорювалося по-справжньому, не кажучи вже про якусь предметну розмову», – наголосив український дипломат.

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    Теги: Німеччина НАТО зброя Ангела Меркель війна Нідерланди
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    Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО – ЗМІ