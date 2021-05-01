Німецька авіакомпанія відновила польоти до Львова після річної перерви

Зустріч першого за рік рейсу Lufthansa з Франкфурта в аеропорт Львова

У перший місяць авіакомпанія буде здійснювати польоти три рази в тиждень, а в червні число рейсів збільшиться до шести

Німецька авіакомпанія Lufthansa 30 квітня після річної перерви здійснила перший авіарейс з Франкфурта до Львова.

Як повідомляє avianews, до Львова прилетіли 79 пасажирів, що становить майже 100% завантаженості літака.

Зазначається, що в перший місяць авіакомпанія буде здійснювати польоти три рази в тиждень, а в червні число рейсів збільшиться до шести на тиждень. Ціна квитків стартує від 100 євро в одну сторону.

Генеральний директор з продажу Lufthansa Group в Україні Рене Койнзак заявив, що авіакомпанія може збільшити частоту в червні до 10 рейсів на тиждень. Однак поки ці додаткові рейси не відображені в системі бронювання авіаперевізника.

«Ми раді цьому, оскільки франкфуртський аеропорт є найбільшим вузлом для пересадок Lufthansa. Через Франкфурт туристи і бізнесмени зможуть робити пересадки в будь-яку точку світу», – прокоментувала появу нового маршруту гендиректор аеропорту Львів Тетяна Романовська.

Зараз до Львова літає ще одна авіакомпанія з Lufthansa Group – Austrian Airlines. Вона здійснює рейси з Відня.

Нагадаємо, одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa підрахувала фінансові втрати через пандемію коронавірусу. За твердженням генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), вони складають близько мільйона євро за годину.

До слова, авіакомпанія Lufthansa заявила, що скорочує витрати на тлі пандемії і перестане пропонувати безкоштовні перекуси пасажирам економ-класу з цієї весни.