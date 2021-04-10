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    Через цінову війну авіаперевізників подешевшали квитки до Туреччини

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    Лоукостер AnadoluJet почав виконувати рейси до України наприкінці березня - Через цінову війну авіаперевізників подешевшали квитки до Туреччини
    Лоукостер AnadoluJet почав виконувати рейси до України наприкінці березня
    Фото: AnadoluJet

    Улітку ціна на квитки до Анкари може зрости майже вдвічі

    Ціни на авіаквитки до Туреччини знизились через цінову війну на маршруті Київ-Анкара між лоукостерами AnadoluJet та Pegasus Airlines. Про це інформує avianews.

    У квітні та травні, Pegasus Airlines продавав квитки з України до столиці Туреччини за $44 в обидві сторони. У червні переліт цією авіакомпанією обійдеться в $79.

    Найдешевші квитки включають перевезення тільки ручного багажу. Pegasus Airlines обмежує габарити валізи – вони не повинні перевищувати 55х40х20 см, при цьому вага може бути будь-якою.

    Найдешевші квитки на рейси AnadoluJet на квітень і травень – $62 в обидві сторони. Перельоти в червні обійдуться в $96 за квиток туди-назад.

    Пасажири AnadoluJet можуть перевозити 8 кг ручного багажу і в салоні і 20 кг в багажі. У польоті пасажири отримують легке харчування.

    У повідомленні вказується, що перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що в вартість поїздки необхідно закладати туристичну страховку до Туреччини, яка покриває лікування в тому числі від Covid-19, і здачу двох ПЛР-тестів (Один для в'їзду до Туреччини, другий – по поверненню в Україну).

    «Ціна одного ПЛР-тесту складає близько 1000 грн. Аналіз по поверненню в Україну можна не здавати, проте тоді необхідно пройти 14-денну самоізоляцію», – заявляють у виданні.

    Нагадаємо, що AnadoluJet, який є дочірньою структурою Turkish Airlines, почав виконувати авіарейси в Україну, а саме у Київ, з 30 березня. За розкладом літаки курсуватимуть в нічний час чотири рази на тиждень щовівторка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

    Також стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня цього року запускає рейси з Києва в турецький Ізмір і назад.

    Теги: Київ ціни літак авіаперевезення SkyUp квиток авіарейс харчування перевезення
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