Міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу

Серйозних ушкоджень вдалося уникнути

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання», – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр наголосив, що нинішні новорічні і різдвяні свят – найскладніші за всю історію незалежної України. «Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом. Бережімо одне одного! Слава Україні!» – підсумував Галущенко.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.