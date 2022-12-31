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Міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу

glavcom.ua
Міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу
фото ілюстративне з відкритих джерел

Серйозних ушкоджень вдалося уникнути

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання»,  – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що нинішні новорічні і різдвяні свят – найскладніші за всю історію незалежної України. «Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом. Бережімо одне одного! Слава Україні!» – підсумував Галущенко.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 

 

Теги: війна енергетика Герман Галущенко росія тероризм обстріл

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