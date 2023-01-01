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Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян
Уламок від збитої ракети в Дніпровському районі столиці
фото: КМДА

Попри небезпеку, працівники посольства США знайшли сили для жартів

Київ новорічної ночі опинився під обстрілами «дронів-камікадзе». У столиці повітряна тривога тривала більше чотирьох годин. Попри скрутне становище, американські дипломати знайшли привід для гарного настрою та жартів. У своєму Twitter потролили росіян.

«Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…», – ідеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Теги: пожежа окупанти обстріл Миколаїв Віталій Кім тривога

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