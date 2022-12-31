Ракетна атака на Київ: поранено журналіста з Японії

У Києві під час ракетного удару поранено японського журналіста

Загалом уже восьмеро постраждалих

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про кількість постраждалих від рашистських обстрілів Києва 31 грудня.

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«За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – в украй важкому стані», – ідеться в повідомленні.

Згодом він додав, що під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже восьмеро постраждалих.

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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

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Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.