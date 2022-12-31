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Нацполіція показала уламки ракети, яку збили на Київщині (фото)

glavcom.ua
Нацполіція показала уламки ракети, яку збили на Київщині (фото)
На Київщині виявили уламки ворожої ракети
фото: А. Нєбитов

Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі

В одному із районів Київської області виявили уламки ворожої ракети. Про це повідомив очільник обласної поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону», – йдеться у повідомленні. 

Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини РФ. 

«Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над даним районом військові збили щонайменше три ракети окупантів. Прошу усіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Якщо бачите або чуєте повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію «102», – додав Нєбитов.

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Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У  Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок. 

У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 

Теги: військові будинок готель ракета

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