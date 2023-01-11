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Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новорічний удар ЗСУ по Макіївці: відео залишків гуртожитку з окупантами
скрін з відео

Попередньо, внаслідок «бавовни» в Макіївці загинули понад 600 росіян

«Радіо Свобода» опублікувало відео з наслідками ракетного удару ЗСУ по позиціях окупантів у Макіївці, який стався у новорічну ніч. 

На відео видно, що гуртожиток знищено повністю.

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих. 12 «КамАЗів», каже, вивезли.

Раніше військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

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Теги: Україна окупанти росія війна Макіївка ЗСУ

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