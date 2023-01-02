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Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Серед ліквідованих окупантів могли також бути родичі мобілізованих
фото з відкритих джерел

Все ротне майно знищено і залишилося під завалами

Серед військових, які потрапили під удар по базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, були мобілізовані із Самарської області. Про це повідомила «Медуза» з посиланням на губернатора області Дмитра Азарова.

«Під ударом опинилися, зокрема, і наші земляки. Є поранені, на жаль, є загиблі. Наразі відомості уточнюються», – заявив губернатор.

Для уточнення інформації він відправив сім'ї військовослужбовців до військкоматів і гарячої лінії Міноборони РФ і відмовився називати точну кількість загиблих і поранених. У групі мобілізованих самарських повідомили, що в результаті удару по Макіївці все ротне майно знищено і залишилося під завалами.

Дружина одного із самарських мобілізованих заявила, що в результаті обстрілу бази в будівлі ПТУ було багато загиблих, а тіла багатьох із них розірвало на частини». За її словами, при собі у військових, що вижили, практично не залишилося речей, оскільки більша частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.

Теги: росія ЗСУ війна агресія Макіївка деокупація

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