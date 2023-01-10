Російська влада засекретила списки знищених у Макіївці окупантів

ЗСУ вдарили по одному з училищ у Макіївці, де перебували сотні окупантів

У РФ вважають, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки»

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Про це повідомляє The Insider.

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Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

«Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або щодо ряду військовослужбовців здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів. Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців. Категорично заборонено», – заявив Вдовін.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

8 січня міноборони РФ оголосило, що російські сили провели «операцію відплати» проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.