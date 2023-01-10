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Російська влада засекретила списки знищених у Макіївці окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська влада засекретила списки знищених у Макіївці окупантів
ЗСУ вдарили по одному з училищ у Макіївці, де перебували сотні окупантів
фото з відкритих джерел

У РФ вважають, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки»

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Про це повідомляє The Insider.

Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

«Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або щодо ряду військовослужбовців здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів. Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців. Категорично заборонено», – заявив Вдовін.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

8 січня міноборони РФ оголосило, що російські сили провели «операцію відплати» проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти

 

Теги: окупанти росія Україна війна Макіївка

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