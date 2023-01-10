Розвідка озвучила нове число росіян, ліквідованих в Макіївці: перехоплення

Тіла знищених загарбників вивозили КамАЗами

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було ліквідовано понад 600 російських окупантів. Про це свідчить перехоплення розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, тіла знищених загарбників вивозили КамАЗами. «Коротше, дзвонив Сергій Оленин. Він особисто, коротше, перевозив тіла ось цих з Макіївки і з... іншого, ось, де госпіталь... каже, 610 в Макіївці загиблих! 12 КамАЗів, каже, я вивіз», – йдеться у перехопленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.