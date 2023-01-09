Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року

Окупанти вирішили створити інфопривід, який може заспокоїти росіян

Початок нового року для російських окупантів був пекельним – вже 1 січня по їхній базі в тимчасово окупованій Макіївці було завдано удар, де кількість ліквідованих військових РФ коливається між 89 (за версією Міноборони Росії) та понад 600 (як писали місцеві ЗМІ). Пропагандисти знайшли виправдовування швидко – причиною влучання Himars, як вони кажуть, нібито стало використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Про це нагадує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Окупантів «накрили» під час новорічного привітання російського президента Путіна, де той на тлі людей, яких щоразу в нових перфомансах перевдягають у потрібний одяг, розповідав, що «моральна та історична правота на нашому боці».

Отже, росіянам з перших же хвилин слід було б зробити головний висновок – до Путіна дослухатися не варто. Адже це може бути небезпечно для життя.

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3 січня окупанти вирішили спродюсувати інфопривід, який може заспокоїти росіян. Спікер російського Міноборони Конашенков заявив про начебто удар у відповідь – «внаслідок ударів по Дружківці знищено чотири пускові установки Himars». І така кількість для загарбників це рекорд.

Насправді ж Конашенко з липня «нищить» РСЗВ Himars, але за один раз про більше як дві не повідомляв. Було підраховано, що загальна кількість знищених систем, які називав спікер у звітах, перевищила ту, яку Сполучені Штати офіційно надали Україні взагалі за весь час. У Вашингтоні ж так здивувалися цифрам Конашенкова, що вже за три дні затвердили рекордну військову допомогу Україні на суму 3 мільярди доларів.

4 січня російські пропагандисти вирішили викрутити статтю американського видання The New York Times , яке повідомляло, що «захист від російських БПЛА коштує дорого, але Україна вважає, що ці витрати того варті». Російські ЗМІ із задоволенням взяли собі ті частини статті, які їм сподобалися, і написали, що «захист від атак російських БПЛА коштує Україні дорожче, ніж використання їх Росією».

Ймовірно, що росіяни не дуже розуміють різницю між воєнною та цивільною економіками. Тут не складно порахувати, що збитки від руйнувань, які наносять російські дрони, можуть перевищувати у вартості ракети. Це, зокрема, прокоментував і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Ракети, які використовуються, а саме, NASAMS, Iris-T – коштують дорого… Але ми будемо їх використовувати й надалі… Адже йдеться про життя, збереження критичної інфраструктури та об’єктів, в які може влучити дрон-камікадзе, який несе до 40 кг вибухової речовини…», – повідомив речник і підкреслив, що коли йдеться про життя людей, проводити такі підрахунки некоректно.

Врешті-решт, наробила шуму різдвяна історія, яка почалася заявою патріарха РПЦ Кирила. Він запропонував встановити так зване «різдвяне перемир’я» в Україні.

Така пропозиція миттєво була прокоментована в Офісі Президента України, де вона була названа «цинічною пасткою» та «елементом пропаганди». Західні партнери також не надали значення цьому заклику і сказали, що це лише бажання Путіна отримати перепочинок між атаками.

Однак тут є й цікавіші частини історії. Путін дав наказ Шойгу припинити вогонь на «всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні». Тут можна відмітити, як Херсон та інші «історичні» території, які восени були «прийняті до складу РФ» тепер поступово тихо перестають такими бути.

Такі речі не сподобалися навіть ватажку «ДНР» Денису Пушиліну, який одразу відчув «зраду». Він заявив, що ніякого припинення вогню на Різдво не буде, адже це свято «стосується виключно православних людей, яких на решті території України ми за таких не вважаємо». До речі, це вказує й на інший наратив РФ, який починає обережно доносити, що українці більше не православні після історичного богослужіння ПЦУ в храмі Києво-Печерської лаври та інших подій навколо цієї теми.