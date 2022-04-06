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    Події в Україні

    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри

    Новоселівка зазнала страшних руйнувань - Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівка зазнала страшних руйнувань
    фото: suspilne

    У селі не залишилось жодного вцілілого будинку

    У Новоселівці, що на Чернігівщині, до повномасштабного вторгнення росіян мешкали приблизно 750 людей. Після того, як окупанти вийшли з села, тут не залишилось жодного вцілілого будинку. Кадри жахливого руйнування селища опублікувало «Суспільне».

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    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри
    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри

    До Новоселівки починають повертатися люди. Вони розбирають руїни: цегла перемішана з металом та особистими речами. На вулицях стоять спалені автомобілі. Бомба, що не розірвалася, посеред дороги, та вирви глибші за людській зріст. Таких у селі Новоселівка з десяток.

    Нагадаємо, на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми. Як повідомлялося, підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Новоселівку після приходу «русского мира» не впізнати: приголомшливі кадри