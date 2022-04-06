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    Події в Україні

    На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми (фото)

    На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми (фото)
    фото: Чернігівська обласна прокуратура

    Батьки загинули, діти перебувають у тяжкому стані

    На Чернігівщині розслідують обставини загибелі двох цивільних осіб та травмування неповнолітніх дітей внаслідок вибуху в Прилуцькому районі, де автомобіль підірвався на міні. Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

    Згідно з інформацією, Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

    За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій неподалік с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району.

    1 квітня 2022 року, близько 20-ї години, сім'я працівника медичної допомоги поверталися з хутору Безборотьків в село Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.

    Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 років народження, перебувають в реанімації в тяжкому стані.

    Нагадаємо, росіяни мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами.

    Раніше на Херсонщині на міні підірвався мирний житель.

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    Теги: росія окупанти діти війна Чернігівщина автомобіль Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми (фото)