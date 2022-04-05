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    Події в Україні

    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)

    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)
    фото: оперативне командування «Північ»

    Прикордонники забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи

    Підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ»

    «Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи», – зазначається у повідомленні.

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    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)
    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)
    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)
    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)

    Як повідомлялося, Державний кордон України у Сумській області знову під контролем Збройних сил України.

    Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський у госпіталі вручив нагороди пораненим прикордонникам.

    Населені пункти Неданчичи та Дніпровське розташовані на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю, Гірськ – біля кордону з Росією.

    Додамо, що російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ».

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    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)