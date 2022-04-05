На Чернігівщині українські прикордонники взяли під контроль держкордон (фото)
Прикордонники забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи
Підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ»
«Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи», – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, Державний кордон України у Сумській області знову під контролем Збройних сил України.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський у госпіталі вручив нагороди пораненим прикордонникам.
Населені пункти Неданчичи та Дніпровське розташовані на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю, Гірськ – біля кордону з Росією.
Додамо, що російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ».