Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)

Триває 42-й день повномасштабної війни Росії проти України

Українці продовжують викривати злочини путінської орди.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на Чернігівщині у селищі Новий Биків, яке знаходиться на лінії наступу росіян, зараз знаходиться безліч розбитої та кинутої техніки із позначкою «О» на бортах.

В цьому селищі, за свідченнями місцевих, стояли кадирівці. Характерна поведінка загарбників – тотальна «продрозверстка»: у селян забрали геть всі продукти.

Бойову техніку окупанти ставили впритул до будинків, а потім казали місцевим, що це бандерівці мирних жителів обстрілюють.

Співробітник Центру організував гуманітарний конвой до села. До місцевих жителів потрапили у великій кількості хліб, молочні продукти, яйця, крупи, борошно тощо.

Нагадаємо, на звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.