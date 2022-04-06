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    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)

    Звірства окупантів обов'язково будуть покарані - Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)
    Звірства окупантів обов'язково будуть покарані
    фото: центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    Триває 42-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Українці продовжують викривати злочини путінської орди.

    Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на Чернігівщині у селищі Новий Биків, яке знаходиться на лінії наступу росіян, зараз знаходиться безліч розбитої та кинутої техніки із позначкою «О» на бортах.

    В цьому селищі, за свідченнями місцевих, стояли кадирівці. Характерна поведінка загарбників – тотальна «продрозверстка»: у селян забрали геть всі продукти.

    Бойову техніку окупанти ставили впритул до будинків, а потім казали місцевим, що це бандерівці мирних жителів обстрілюють.

    Співробітник Центру організував гуманітарний конвой до села. До місцевих жителів потрапили у великій кількості хліб, молочні продукти, яйця, крупи, борошно тощо.

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    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)
    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)
    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)
    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)
    фото: центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    Нагадаємо, на звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

    Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

    Теги: росія окупанти війна продукти Київщина Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
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    Що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці (фото)