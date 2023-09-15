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Обманули ворога: Російська ракета вцілила в макет радару

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Обманули ворога: Російська ракета вцілила в макет радару
Це один з понад 250 макетів військової техніки, які компанія Ріната Ахметова вже доправила на передову
фото: Сталевий фронт

Знищили муляж замість техніки: як фейкові радари від Метінвесту Ахметова обманюють росіян

Метінвест оприлюднив відео з фронту, на якому видно результати влучання російської ракети в макет військової техніки, а саме – в псевдо радар П-18 «Малахіт». 

Це один з понад 250 макетів військової техніки, які компанія Ріната Ахметова вже доправила на передову. Серед макетів – і гармати, і радари, і багато іншого. Їхня роль – вводити агресора в оману, переманювати вогонь на себе, у такий спосіб рятуючи справжню дорогу техніку і життя воїнів ЗСУ.

Так і сталося цього разу: противник не зміг відрізнити макет від справжньої радіо-локаційної станції та витратив коштовні високоточні боєприпаси задля знищення репліки з фанери та металу.

За даними, які рані публікував CNN, російська армія вже витратила саме на макети української техніки сотні своїх ракет та дронів. Нагадаємо, Група Метінвест надає допомогу ЗСУ у рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». На закупівлю необідної техніки та на власне виробництво допомоги бійцям компанія вже спрямувала понад 2 млрд грн.

Теги: армія радари боєприпаси ракета фронт

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