Окупанти заявили про збиття над Кримом «української ракети»
Окупанти кажуть про збиття переобладнаної в ударний варіант ракети ЗРК С-200
Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 19 серпня над тимчасово окупованим Кримом нібито було збито ракету, якою начебто вдарила Україна.
При цьому окупанти навіть вказують тип ракети. Це була нібито переобладнана в ударний варіант зенітна ракета комплексу ППО С-200.
«Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та збита у повітрі. Жертв та руйнувань на землі немає», – звітує міноборони РФ.
Як повідомлялося, у ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах.
Крім того, у тимчасово окупованому Севастополі 18 серпня пролунали гучні вибухи.
У ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.
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