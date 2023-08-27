ISW: Захисники просуваються через найскладніші оборонні позиції росіян

Українські сили просунулися на 1,5 км на південь і північний схід від Новопрокопівки

ЗСУ наступають через основний комплекс російської оборони в Запорізькій області

Збройні сили України досягли нових тактично значимих успіхів у західній частині Запорізької області. Імовірно, нині захисники просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій ворога. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що на думку українських та американських джерел, ділянка оборонних позицій роісіян, на якій зараз просуваються наші воїни, може бути найскладнішою.

Геолокаційні кадри за 25 серпня показують, що українські сили просунулися на 1,5 км на південь і північний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ зараз наступають через основний комплекс російських оборонних позицій у цьому районі.

Видання Reuters повідомило, що український командир, який воює на півдні України, заявив, що українські сили прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше.

Як зазначається, український командувач заявив, що українські сили увійшли в райони, де вони зіштовхнулися лише з російськими «тилово-технічними групами», і що він очікує, що подальший український прорив у цих районах буде легшим.

Водночас російський військкор заявив, що ЗСУ атакували в напрямку тилових оборонних рубежів біля Вербового (18 км на південний захід від Оріхова), і припустив, що українські сили можуть перебувати поблизу тактичних тилів у серії російських оборонних позицій, куди вони зараз проникають. При цьому аналітики зазначають, що ці звіти не слід тлумачити як те, що українські сили увійшли в російський тил на оперативному рівні.

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Також у звіті йдеться про те, що ЗСУ перебувають в межах досяжності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні комплекси оборони загарбників, але все-таки є серйозною проблемою.

Ряд оборонних позицій, через які нині просуваються наші військові, складалися з щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські сили направили значні сили, техніку та сили.

Деякі оборонні позицій росіян, які зараз стоять перед українськими силами, ймовірно, складаються з відносно більш суцільного масиву протитанкових ровів; перешкод «зуби дракона» і додаткових мінних полів, що дуже схоже на першу російську лінію оборони.

Аналітики зазначають, що масштаби мінних полів у районі цієї серії оборонних позицій незрозумілий, хоча вони можуть бути заміновані меншою мірою, щоб дати військам РФ, які діють на північ від цих позицій, змогу відступити.

«Кожна з цих російських «ліній» є пошаровими оборонними позиціями зі своїми власними передовими та тиловими позиціями, і важливо розрізняти тилові райони окремих російських оборонних позицій і оборони Росії на півдні України загалом», – ідеться у звіті.

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Водночас фахівці звертають увагу, що оборонні «лінії» окупантів є умовними у тому сенсі, що підготовлені РФ позиції неоднорідні по всьому фронту на півдні України та не повністю укомплектовані. На південь від нинішнього настання ЗСУ є низка додаткових підготовлених оборонних позицій окупантів, хоча війська РФ зможуть повною мірою використовувати ці позиції тільки в тому випадку, якщо вони мають доступний особовий склад і техніку для включення їх до згуртованих оборонних операцій.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

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