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Обстріл Запоріжжя: росіяни запустили балістику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: росіяни запустили балістику
Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння
фото ілюстративне

Попередньо постраждалих немає

Сьогодні ввечері, 12 вересня, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко в ефірі національного телемарафону.

Наразі деталі уточнюються, попередньо постраждалих немає.

«Ворог укотре підло атакував нас. Це балістична ракета. Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння або місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз працюють відповідні служби... Станом на зараз постраждалих і пожеж немає», - зазначив Малашко.

Як повідомлялося,  у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Запоріжжя окупанти ракета озброєння ворог Юрій Ігнат

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