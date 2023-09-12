Обстріл Запоріжжя: росіяни запустили балістику

Попередньо постраждалих немає

Сьогодні ввечері, 12 вересня, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі деталі уточнюються, попередньо постраждалих немає.

«Ворог укотре підло атакував нас. Це балістична ракета. Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння або місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз працюють відповідні служби... Станом на зараз постраждалих і пожеж немає», - зазначив Малашко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.