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Данілов про далекобійну зброю України: найближчим часом в окупантів буде ще більше палати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов про далекобійну зброю України: найближчим часом в окупантів буде ще більше палати
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами»

Найближчим часом російські загарбники ще більше відчуватимуть на собі українську далекобійну зброю. Про це заявив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

При цьому він наголосив, що Україна не воює з пересічними громадянами Росії. «Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що українські війська не атакують дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, де є цивільні. Він наголосив, що саме в цьому принципова різниця між Україною і Росією, яка завдає ударів по цивільних об'єктах.

Данілов також розповів, що перший указ щодо ракетної програми був ще 1 березня 2020 року. А відповідне рішення РНБО з цього приводу готувалося ще у січні-лютому того ж року.

За його словами, розробка далекобійної зброї – це дуже складний процес. «Для того, щоб вона була сучасна і давала відстань у тисячі кілометрів, – це потужна робота великих колективів», – зазначив секретар РНБО.

Він додав, що на сьогодні можна сказати, що Україна має результат. «Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова», – наголосив Данілов.

Окрім того, за його словами, виробництво далекобійної зброї в Україні триває й дальність у 700 км – це не крайні її обмеження.

Нагадаємо, раніше Данілов показав інтригуючи відео, на якому йде випробування озброєння. Він не уточнив, яку саме зброю тестували, але натякнув, що росіянам слід бути напоготові. На кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов не вказав, яку саме зброю випробовували і де це відбувалось. Однак повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва. 

Теги: Україна робота розробка ракета війна Олексій Данілов

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