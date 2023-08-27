СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, пошкоджено багато літаків – джерела

Військові контррозвідники скерували на Курськ групу дронів-камікадзе

У ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два «Панциря», – ідеться у повідомленні.

Джерела стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом» – додали джерела в СБУ.

Чергову «бавовну» успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч проти 27 серпня та зранку країну атакували два безпілотники літакового типу. Як стверджується, їх знищила протиповітряна оборона. Один дрон врізався в багатоквартирний будинок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше російська влада заявила про чергову атаку українського дрона – на Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних.

Зауважимо, у ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків.

Крім того, країна-терорист РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Також уночі 23 серпня у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.