Бахмут: прикордонники знищили підрозділ «вагнерівців», що готувався до наступу (відео)

Один із «вагнерівців» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих та втік

Державна прикордонна служба опублікувала відео, на якому українські захисники «підсмажують» «вагнерівців» у Бахмуті.

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«Оператори БПЛА виявили місце зосередження ворожої піхоти, яка готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які раптовим вогнем накрили підрозділ вагнерівців. Орієнтовно п'ять окупантів знищено, ще 11 – поранено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, дрон зафільмував типову поведінку найманців: невідомий «вагнерівець» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих та втік.

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«Як то кажуть: «Своіх нє бросаєм», – відзначають в ДПСУ.

Раніше ЗСУ показали нічну роботу снайперів під Бахмутом.

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області.

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До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.