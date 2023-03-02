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ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 372-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли два БпЛА «Шахед-136». Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

Теги: окупанти наступ ЗСУ Генштаб

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