Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)

На околицях міста йдуть стрілецькі бої

На околицях Бахмута Донецької області тривають запеклі бої, але українським військовим вдалось «приглушити» російських окупантів. Наразі українські Сили оборони перебувають в місті, «відходити ніхто не збирається». Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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«1 березня. Місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки «приглушили» ворога. Трохи спокійніше, але на околицях йдуть стрілецькі бої, поодинокі вибухи, міни літають. Але ми стоїмо у самому Бахмуті. Ніхто нікуди не збирається поки відходити. Ми стоїмо. Бахмут – це Україна», – розповів військовий 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

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Нагадаємо, ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області. В ООН стурбовані становищем мирного населення в Бахмуті.