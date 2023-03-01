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Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)

Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
фото скріншот відео

На околицях міста йдуть стрілецькі бої

На околицях Бахмута Донецької області тривають запеклі бої, але українським військовим вдалось «приглушити» російських окупантів. Наразі українські Сили оборони перебувають в місті, «відходити ніхто не збирається». Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«1 березня. Місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки «приглушили» ворога. Трохи спокійніше, але на околицях йдуть стрілецькі бої, поодинокі вибухи, міни літають. Але ми стоїмо у самому Бахмуті. Ніхто нікуди не збирається поки відходити. Ми стоїмо. Бахмут – це Україна», – розповів військовий 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області. В ООН стурбовані становищем мирного населення в Бахмуті.

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Теги: Україна Холодний Яр місто Бахмут

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