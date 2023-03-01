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Росія здійснює танкове харакірі

Технології війни
Сакші Тіварі glavcom.ua
Росія здійснює танкове харакірі
Т-62 – 60-річний танк, який виставляють у музеях
Фото 24tv.ua

Навіщо Путін жене в Україну 60-річні танки?

За останніми оцінками Міністерства оборони України, Москва втратила у ході бойових дій вже понад 3,3 тис. танків. Тож не дивно, що російська армія почала використовувати модифіковану версію танка Т-62, який надійшов на озброєння радянської армії на ранніх етапах холодної війни.

25 лютого група Ukraine Weapons Tracker опублікувала у Twitter фото Т-62М зразка 2022 року. Т-62 є одним із найстаріших радянських танків, які перебувають на озброєнні російської та української армії. Він надійшов на озброєння радянської армії понад 60 років тому.

Т-62М оснащений тепловізійним прицілом часів холодної війни. Згідно з даними Ukraine Weapons Tracker, модифікований танк отримав новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02, який замінює стару оптику, встановлену на попередніх версіях танків. Однак навіть цей модифікований танк не має динамічної броні, що захищає його від вибухових снарядів, дуже часто використовуваних у боях.

Принцип динамічного захисту (динамічної броні) полягає у тому, що вмонтована між броньованих листів (пластин) речовина впливає на зниження ефективності пробивної здатності снаряду (ракети), шляхом поглинання частини його енергії.

У 1970-80-х роках майже 40-тонний чотиримісний Т-62 мав активний тепловізійний приціл із сімейства ТКН-2, а також приціл навідника ТШ-2Б-41 або ТШСМ-41У (телескопічний шарнірний приціл), що дозволяло навіднику стріляти зі 115-мм гладкоствольної гармати приблизно на милю вдень і, можливо, на пів милі вночі. Однак цього було недостатньо, потрібні були сучасні прицільні системи. Тоді росіяни розробили вище згаданий приціл 1ПН96MT-02, що дозволяв навіднику атакувати на відстані вже двох миль, що було значним покращенням у порівнянні з попередніми системами.

Згодом з’явилися цифрові прицільні комплекси «Сосна-У», які можна було побачити на новіших танках Т-90 і деяких інших модернізованих Т-80 і Т-72. Дальність стрільби «Сосни-У» значно перевищує дальність стрільби архаїчного прицілу 1ПН96МТ-02.

У розмові з EurAsian Times підполковник у відставці Джейсі Содхі сказав: «Рішення Росії встановити на свої броньовані танки теплові приціли 1ПН96MT-02 не покращить бойовий потенціал російської армії, оскільки ці оптичні приціли застаріли. Вони не зрівняються із сучасною зброєю української армії, яку їй регулярно постачають США і НАТО. Росія вчинить харакірі, якщо відправить на війну в Україні свої танки з оптичними прицілами 1ПН96МТ-02».

Тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02, на думку американських експертів, не врятує росіян
Тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02, на думку американських експертів, не врятує росіян
Фото: Вікіпедія

Перші танки Т-62 надійшли на озброєння СРСР у 1961 році і Росія, безсумнівно, успадкувала від Радянського Союзу їх кілька сотень.

У 1980-х роках у Радянському Союзі тисячі цих танків пройшли програму модернізації, яка включала встановлення більш потужних двигунів, покращених систем управління вогнем і додаткового захисту. З’явилося кілька різних підваріантів, у тому числі – з пакетами динамічної броні «Контакт-1» і системами активного захисту «Дрозд» першого покоління.

Т-62М зразка 2022 року не має динамічної броні
Т-62М зразка 2022 року не має динамічної броні
Ілюстрація: eurasiantimes.com

Т-62, які російські війська використовували в Україні, схоже, поєднують моделі Т-62МВ із варіантами «Контакт-1» та Т-62М, які можна розрізнити за додатковою пасивною бронею на їхніх баштах.

Деякі з цих танків отримали каркасну модифікацію броні на верхній частині башти, що забезпечує дещо більший захист від протитанкової зброї.

У жовтні минулого року ЗМІ повідомляли, що Росія проводить масштабну модернізацію, згідно з якою протягом наступних трьох років військові отримають 800 відремонтованих і, можливо, модернізованих танків Т-62, аби компенсувати значні втрати на полі бою.

Багато російських танків стали трофеями української армії
Багато російських танків стали трофеями української армії
фото з відкритих джерел

Те, що Росія почала модернізувати ці танки саме таким чином, для багатьох експертів є свідченням того, що країна-агресор не може виробляти прицільні комплекси «Сосна-У», оскільки виробництво залежало від французьких тепловізорів Thales. Тож довелося вдовольнитися застарілими прицілами 1ПН96MT-02.

Однак деякі військові оглядачі вважають, що ці відремонтовані радянські танки можуть використовуватися як гусенична мобільна артилерія. Військовий експерт Віджайндер Тхакур сказав: «Доцільніше використовувати модернізовані танки Т-62М як мобільну артилерію. Т-62М не зможе протистояти сучасним західним танкам типу «Леопард-2».

Вважається, що розконсервація старих танків і використання їх після модернізації свідчить про плани РФ продовжити наступ.

Сакші Тіварі
Журналістка з питань оборони та міжнародних справ

Джерело: Еurasiantimes

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: росія армія путін військові озброєння танки втрати наступ росіяни

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