Оборона Бахмута та нічна атака дронів: Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном

Співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Бадейна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві. Також було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу.

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Керівник Офісу президента подякував американській стороні за підтримку на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», за яку проголосувала 141 країна.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував Героїв Небесної сотні на Михайлівській площі.