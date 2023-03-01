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Оборона Бахмута та нічна атака дронів: Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона Бахмута та нічна атака дронів: Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном
фото: Офіс президента

Співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Бадейна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві. Також було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу.

Керівник Офісу президента подякував американській стороні за підтримку на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», за яку проголосувала 141 країна.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував Героїв Небесної сотні на Михайлівській площі.

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Теги: США Джозеф Байден президент Андрій Єрмак

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