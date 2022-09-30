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Оборона Лимана. ЗСУ зробили заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона Лимана. ЗСУ зробили заяву
Під вогневим контролем українських оборонців перебувають фактично всі підходи та логістичні шляхи противника поблизу Лимана
фото ілюстративне

Операція з оточення російського угруповання в Лимані знаходиться на етапі завершення

Операція по оточенню російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі «Суспільному». 

Зазначається, що на Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування, проте вона на етапі завершення.

«Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угрупування», – сказав Череватий.

Назви населених пунктів, над якими ЗСУ взяли контроль, поки не повідомлються. Проте під вогневим контролем українських оборонців перебувають фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу. 

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Лиман Донеччина війна ЗСУ Україна окупанти росія

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