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ЗСУ звільнили важливий населений пункт біля Лиману (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили важливий населений пункт біля Лиману (відео)
Ямпіль переходить під контроль ЗСУ
фото з відкритих джерел

Збройні сили України зайшли в населений пункт Ямпіль та вибили звідти російські окупаційні війська

Українські військові прорвали оборону російських окупантів і зайшли в селище міського типу Ямпіль, що розташоване неподалік Лиману.

Офіційно про звільнення села ще не повідомляли, проте у мережі з’явилося відео, як український захисник знаходиться біля однієї з адміністративних будівель села. «Ну що котики, Ямпіль наш», – сказав боєць ЗСУ.

Інформацію про те, що ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані підтвердив Інститут вивчення війни (ISW).  «Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.

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Теги: ЗСУ Лиман війна

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