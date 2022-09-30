Окупантам світить котел під Лиманом. ЗСУ прорвали оборону

Українські захисники прорвали оборону ворога на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області

Збройних сил України прорвали оборону російських окупантів в районі Лиману Донецької області бійці. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на дані, що публікуються окупантами в Мережі.

Він зазначає, що українські захисники України прорвали оборону ворога на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області. «Російські пабліки ниють після повідомлення командира так званого російського легіону про те, що Збройні сили України прорвали оборону рашистів на дорозі Дробишеве-Ставки в Донецькій області», – уточнив журналіст.

При цьому він додав, що угруповання РФ під Лиманом незабаром може потрапити в полон до ЗСУ. «Ймовірно, всім цим прекрасним людям найближчим часом доведеться зрозуміти, що полон буде в їхньому випадку кращою перспективою», – додав Цаплієнко.

Інформацію про те, що ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані підтвердив Інститут вивчення війни (ISW). «Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.