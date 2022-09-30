ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW

Українські війська прорвали оборону РФ за 10 км на північ від Лиману

ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман

ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



«Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.

Фахівці поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

«Українські війська зможуть взяти Лиман», – переконані в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки:

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури «часткової мобілізації» та суперечити своїм власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні провали російської бюрократії лише через вісім днів після оголошення мобілізації.

Можливо, Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на боці Росії.

Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку (ГЛОКС), які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області.

Українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби в Херсонській області.

Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

Російські війська, ймовірно, збільшили використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на півдні України.

Незалежна російська соціологічна організація Левада-Центр виявила, що майже половина опитаних росіян стурбовані мобілізацією, але підтримка російських військових дій лише трохи знизилася до 44%.

Українські чиновники знову висловили занепокоєння тим, що Кремль мобілізує громадян України в окупованих областях після заяви президента Росії Володимира Путіна про анексію.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.