Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
Українські війська прорвали оборону РФ за 10 км на північ від Лиману
фото з відкритих джерел

ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман

ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.

Фахівці поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

«Українські війська зможуть взяти Лиман», – переконані в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки:

  • Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури «часткової мобілізації» та суперечити своїм власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні провали російської бюрократії лише через вісім днів після оголошення мобілізації.
  • Можливо, Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на боці Росії.
  • Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку (ГЛОКС), які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.
  • Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області.
  • Українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби в Херсонській області.
  • Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.
  • Російські війська, ймовірно, збільшили використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на півдні України.
  • Незалежна російська соціологічна організація Левада-Центр виявила, що майже половина опитаних росіян стурбовані мобілізацією, але підтримка російських військових дій лише трохи знизилася до 44%.
  • Українські чиновники знову висловили занепокоєння тим, що Кремль мобілізує громадян України в окупованих областях після заяви президента Росії Володимира Путіна про анексію.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Читайте також: Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
Теги: ЗСУ дороги Лиман

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі 29 вересня
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Вчора, 06:40
РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом
Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW
Вчора, 05:16
ЗСУ звільняють нові населені пункти на Донеччині
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
28 вересня, 06:53

Події в Україні

Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе
ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе
У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди
У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди
У Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів, є жертва
У Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів, є жертва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
121K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
65K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
60K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
49K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
17K
Скількох людей уже мобілізувала Росія: дані Генштабу ЗСУ

Новини

П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
28 вересня, 09:52

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту