ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман
ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
«Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.
В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.
Фахівці поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.
«Українські війська зможуть взяти Лиман», – переконані в Інституті вивчення війни.
Ключові висновки:
- Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури «часткової мобілізації» та суперечити своїм власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні провали російської бюрократії лише через вісім днів після оголошення мобілізації.
- Можливо, Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на боці Росії.
- Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку (ГЛОКС), які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.
- Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області.
- Українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби в Херсонській області.
- Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.
- Російські війська, ймовірно, збільшили використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на півдні України.
- Незалежна російська соціологічна організація Левада-Центр виявила, що майже половина опитаних росіян стурбовані мобілізацією, але підтримка російських військових дій лише трохи знизилася до 44%.
- Українські чиновники знову висловили занепокоєння тим, що Кремль мобілізує громадян України в окупованих областях після заяви президента Росії Володимира Путіна про анексію.
Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.
Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.
Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.
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