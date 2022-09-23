Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 23 вересня

У Запоріжжі близько опівночі знову були прильоти ворожих ракет

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

У Запоріжжі близько опівночі знову були прильоти ворожих ракет. Окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Чернігівщина

За минулу добу – два обстріли Новгород-Сіверського району, із артилерії та мінометів. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

За минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська. Поранено чотирьох цивільних мирних мешканця, пошкоджені, загалом, два десятка будинків та сім автобомілей. Пошкоджено і два підприємства, школа, садочок та сільський будинок культури.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район. На ранок накрили «Градами» та важкою артилерією Нікополь та Марганець. У Марганці, за попередньою, інформацією двоє людей загинули. Ще дев’ятеро людей постраждали. У Марганці один будинок зруйнований, вісім – пошкоджені. Місто частково без світла. У Нікополі, попередньо, пошкоджені 10 будинків. На місці обстрілів працюють працівники ДСНС та поліції.

Харківщина

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф. Вчора масовано обстрілювався Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали троє людей, в тому числі двоє дітей – хлопчик і дівчинка по сім років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Куп'янському районі поранення зазнали чотири людини. В Харківському районі, на жаль, загинула одна людина. Двоє людей підірвалися на міні в Чугуївському районі. Обидва госпіталізовані з пораненнями.

Луганщина

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія упродовж 22 вересня завдали вогневого ураження, зокрема, по пунктах управління, районах зосередження особового складу та військової техніки, позиціях ППО, а також складах боєприпасів.

Водночас із різного озброєння ворогом обстріляні наступні населені пункти:

на Краматорському напрямку: Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок, Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука;

на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ.

На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до «референдуму».

Донеччина

Вночі – обстріл с.Гостре Курахівської громади. Зруйновано житловий будинок, одна людина поранена. Також обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вчора ввечорі – С300 по Слов'янську. Без жертв. Також ракетний удар по Торецьку, суттєво пошкоджена 9-поверхівка, але жертв, на щастя, немає – більшість людей евакуйована, одна людина травмована.

За добу по області – сім загиблих, 17 поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Миколаївщина: вночі у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, – уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

Протягом минулої доби були ворожі обстріли околиць с. Новоукраїнка, с. Мурахівка. Також ввечері обстрілів зазнало с. Висунськ, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки, три об’єкти торгівлі та газовий трубопровід з подальшим займанням. Постраждалих немає. Тривають обстріли населених пунктів Широківської громади. Так, вчора були обстріли с. Широке. Пошкоджень зазнали житловий будинок, нежитлові господарські підсобні приміщення та сільгосптехніка. Також пізно ввечері обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання фіксувалися по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. Тривають бойові дії. За інформацією ОК «Південь», морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 в районі Костромки. Також знищено два БпЛА «Орлан-10». ЗСУ зупинили спроби окупантів переміститися через Дніпро, вогневим контролем було зупинено їхні намагання проїхати Каховською дамбою та переплисти баржею з Херсона. Нашою авіацією нанесено 21 удар, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 280 вогневих завдань. Зокрема, уражено командні пункти в Херсоні, пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів, райони скупчення озброєння, техніки і живої сили ворога.

У російських ЗМІ з’явилася інформація, що до Херсону для підготовки «референдуму» прибув заступник голови Адміністрації РФ С. Кирієнко. Крім того, чиновник збирається запустити в місті конкурс «лідери відродження», який влаштували, як заявляється, для «формування нової еліти регіону».

Триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.