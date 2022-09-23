Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені
Голова Сумщини повідомив про обстріл 10 громад
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів

Російські війська загалом 11 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська», – заявив він.

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів. Також пошкоджень зазнали два підприємства, дитячий садок і сільський будинок культури.

«Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач. Наразі електропостачання відновили. Це був непростий день. Дякую нашим захисникам та захисницям», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Теги: Сумщина будинок поранення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти понад обстріляли громади Сумщини
Більше ніж 20 прильотів. Окупанти обстріляли Сумщину
18 вересня, 01:37
У Бурині місцевий житель загинув внаслідок негоди
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
18 вересня, 22:50
Окупанти знову обстріляли Сумщину: є поранені
Окупанти знову обстріляли Сумщину: є поранені
19 вересня, 22:46

Події в Україні

Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені
Посольство Японії повертається до Києва
Посольство Японії повертається до Києва
Російські окупанти розбили міст у Бахмуті
Російські окупанти розбили міст у Бахмуті
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (відео)
Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені
На Миколаївщині ЗСУ знищили чотири дрони-камікадзе окупантів
На Миколаївщині ЗСУ знищили чотири дрони-камікадзе окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
341K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
165K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
130K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
100K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
96K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
74K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту