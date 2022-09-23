Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів

Російські війська загалом 11 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська», – заявив він.

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів. Також пошкоджень зазнали два підприємства, дитячий садок і сільський будинок культури.

«Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач. Наразі електропостачання відновили. Це був непростий день. Дякую нашим захисникам та захисницям», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.