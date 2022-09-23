Удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура

Внаслідок атаки постраждали люди

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки. Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що знову постраждали люди.

Додаткова інформація з‘ясовується.

Нагадаємо, вчора Запоріжжя зазначало масованого ракетного удару. Рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.