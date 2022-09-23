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Рашисти масовано обстріляли звільнений Куп’янськ: серед поранених діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти масовано обстріляли звільнений Куп’янськ: серед поранених діти
Внаслідок атаки у Куп’янську поранено троє людей, у районі – четверо
фото ілюстративне

Вчора вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ. Вчора масовано обстрілювався звільнений Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали троє людей, в тому числі двоє дітей – хлопчик і дівчинка по сім років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

В Куп'янському районі поранення зазнали чотири людини. В Харківському районі загинув 51-річний чоловік.

«Двоє людей – жінка 67 років та 52-річний чоловік підірвалися на міні в Чугуївському районі. Обидва госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обачними. Не торкайтеся підозрілих предметів та не пересувайтеся по місцях, що потенційно можуть бути заміновані», – додав Синєгубов.

Вчора вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби Печенізького водосховища. Без постраждалих.

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня. 

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти війна Харківщина Куп'янськ

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